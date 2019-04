Byrådet har sendt det endelige kommuneregnskab for 2018 til revision. Der blev brugt knap 150 mio. kroner mere af kommunekassen end først budgetteret. Store projekter og service har kostet.

Gengivet i tørre tal har 2018 kostet kommunen knap 150 mio. kroner ekstra i forhold til et budgetteret træk på kommunekassen på 16,5 mio. kroner. Det tal er senere blevet korrigeret til et skønnet kassetræk på 279 mio. kroner - altså ca. 115 mio. kroner mindre.

- Der er fortsat styr på økonomien og et regnskab, som hele byrådet tager ansvar for med de beslutninger, der er taget. Vi er også enige om, at vi fremadrettet skal holde en ansvarlig linje og sikre en langsigtet økonomisk balance, forklarede borgmesteren.

Sønderborg: Byrådets 31 politikere har netop sendt valgperiodens første årsregnskab til revision. 2018 blev et dyrt, men tilfredsstillende år, konstaterede borgmester Erik Lauritzen(S), da han gav tallene nogle ord med på vejen under byrådsmødet.

Store investeringer

- Vi har i 2018 foretaget en række markante investeringer i blandt andet Byens Havn, hvor kollegiet og parkeringshuset er kommet på plads. Også på den anden side af Alssund er CIE (Center for Industriel Elektronik red.) godt på vej. Rundt om hotellet er der anlagt veje og pladser, forklarede Erik Lauritzen.

- I alt har vi i 2018 brugt omkring 234 mio. kroner på de mange forskellige projekter rundt om i kommunen. Det har været muligt på grund af en oparbejdet kommunekasse.

På driften af Sønderborg været udfordret af større udgifter inden for specialiserede områder for børn og voksne med handicap. Samlet set er antallet af de såkaldte årsværk steget med 60 fra 2017 til 2018 - flest på området for ældrepleje.

Blandt andet på grund af begrænsningen i kommunernes servicevækstramme - altså en øvre grænse for hvor meget serviceudgifterne må stige - er der sat en spare- og effektiviseringsplan i gang for hen mod 2020 at skære omkring 50 mio. kroner i udgifterne.