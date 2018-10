Sønderborg bruger fire millioner på Genforeningen

100-året for Genforeningen skal i Sønderborg blandt andet markeres med den folkefest, kunstinstallationer, historiefestival og fællessang.

Den 11. juli 2020 er det 100 år siden, at skanserne på Dybbøl dannede rammen om den officielle genforeningsfest med 50.000 deltagere og repræsentanter fra regeringen og kongehuset. Til folkefesten den 11. juli 2020 inviteres repræsentanter fra Kongehuset samt den danske og tyske regering. Der skal være taler samt et kunstnerisk program med blandt andet musik og kor.

- Selve markeringen på Dybbøl Banke den 11. juli bliver en begivenhed af national bevågenhed, hvor der selvfølgelig skal være et stærkt folkeligt element. Det skal være en folkefest, og en del af de midler, vi har sat af skal bruges den dag samt til forberedelserne, siger kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt (SP).

Sønderborg: I 2020 er det 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Det bliver markeret i hele landet, og Sønderborg Kommune har nu sat midler af til fejringen i Sønderborg. I budgetforhandlingerne blev politikerne enige om at sætte fire millioner kroner af til Genforeningen 2020.

Folketinget har afsat otte millioner kroner til markeringen af Genforeningen i hele landet. Region Syddanmark har afsat tre millioner kroner.Sønderborg Kommunes projekter koster ifølge skitseforslaget: GenSpejlet - 2020 Historiefestival: 900.000 kroner. Spejlinger - 7 kunstinstallationer: 1,1 millioner. SpejlBilleder - Genforeningen for børn og unge: En million kroner. Folkefest i Dybbøl Banke 11. juli 2020: 3,9 millioner kroner.

En million til foreninger

Der arbejdes også på projektet 'Sønderborg Spejlinger 2020', som har tre delprojekter. GenSpejlet er en historiefestival, som blandt andet består af et DGI stafetløb samt aktiviteter om krigen 1864 og årene frem til genforeningen. Projektet Spejlinger er syv kunstinstallationer, som skal rejses rundt i hele kommunen. Syv udvalgte kunstnere/designere skal lave kunst/design ud fra temaet genforening. I projektet SpejlBilleder skal kommunens børn og unge lære om genforeningen.

Ifølge kommunens skitseforslag til markeringen skal en million kroner bruges til en 2020-pulje, som foreninger kan søge til deres 2020-projekter.

- En del af midlerne skal bruges til at hjælpe foreningerne. Kulturen spiller en vigtig rolle, og der er et hav af foreninger, som har en stærk historisk bevidsthed. Min forventning med hele beløbet, som er ret stort, er at vi skabe opmærksomhed om Sønderborg, siger Stephan Kleinschmidt.

Ifølge skitseforslaget koster projekterne i alt 7,9 millioner kroner.

Kommunen regner med, at der vil komme penge fra det syd- og sønderjyske præsidium for Genforeningen, fonde samt andre kommunale puljer.