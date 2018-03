Sønderborg Yacht Club laver sejladskursus målrettet nybegyndere

Sønderborg: Idrætshøjskolen i Sønderborg har lanceret et nyt ugekursus med fokus på sejlads. Kurset løber af stablen i uge 32 og sker i samarbejde med Sønderborg Yacht Club. Formålet med kurset er at give sejlere med begrænset eller ingen erfaring mulighed for at mærke, hvad det vil sige at sejle og finde ud af om sejlerlivet er noget for dem. Kurset kræver ingen forkundskaber af de deltagende, som får mulighed for at prøve kræfter med tre forskellige bådtyper.

- Vi vil gerne udbrede glæden ved sejlerlivet. Sejlads kan dyrkes på rigtig mange forskellige måder - alt efter temperament og i større eller mindre besætninger. Vi vil gerne give vores kursister mulighed for at afprøve stille og roligt tursejlads i større kølbåde, de mere levende J 80-både og de våde og sprælske Hobie Cat joller, fortæller kursusleder og sejladslærer på idrætshøjskolen Peter Lindum.

Kurset foregår efter først til mølle princippet. For de som ønsker det, er der også mulighed for at tage duelighedsbevis.