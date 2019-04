Det var på tide at trække en streg i sandet for at få en afklaring på fremtiden rent varmeforsyningsmæssigt i det alsiske, så derfor opsagde Sønderborg Varme samarbejdet med Augustenborg, før det nogensinde var kommet i stand, men skilsmissen er ikke endegyldig.

SØNDERBORG: - Vi forholder os ikke til personvalg i andre varmeselskaber. Det har vi ingen mening om. Vi opsagde samarbejdet med Augustenborg Fjernvarme, fordi vi havde brug for en afklaring. Vi har i lang tid drøftet et tættere samarbejde inklusive en varmeledning til Augustenborg, men fik at vide, det ville tage en rum tid, før de kunne tage stilling til det. Vi kan ikke blive ved med at bruge tid og penge på det. Vi ønskede også at sende et klart signal til vor egen generalforsamling på torsdag. Vi smækker ikke døren i, siger direktør i Sønderborg Varme Erik Wolff.

Selskabet fusionerede henover årsskiftet med Gråsten Fjernvarme. Nu skulle kronen sættes på værket med et bindende samarbejde med Augustenborg, men da der ikke kom klare signaler fra den kant om fusion og aftagning af varme fra en ledning fra Sønderborg, blev aftalen opsagt.

- Jeg vil arbejde for at få en dialog med Sønderborg Varme igen. Da der alligevel kommer en ledning den her vej på, er der ingen, der siger, vi ikke kommer på den engang. Lige nu vil jeg arbejde for at få de nye medlemmer sat ind i arbejdet, siger den ny formand i Augustenborg Fjernvarme Kaj Hansen, der som tidligere næstformand har taget over, da formand Mogens Elmvang blev fravalgt på generalforsamlingen 27. marts.

Her mødte medlemmer op og stemte ham ud, fordi de var utilfredse med det opsagte samarbejde med Sønderborg. Det mener hverken den siddende eller den afgående formand, de kunne gøre noget ved, da de havde regnet på samarbejdsaftalen med Sønderborg og fundet den for ufordelagtig for Augustenborgs varmeaftageres vedkommende.