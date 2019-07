Pengene skal gå til et fælles dansk-tysk projekt i forbindelse med 100 året for Genforeningen.

Sønderborg: BHJ-fonden uddelte forleden 750.000 kroner til i alt 11 projekter i det syd- og sønderjyske. Blandt de heldige modtagere var Sønderborg Ungdomsskole, der fik penge til et fælles genforeningsprojekt mellem 200 danske og tyske unge, når der om et år er 100 års jubilæum for Genforeningen.

- Unge er vores fremtid, og vi mener, at det er vigtigt at informere dem om, hvad der er sket, så de kan lære af det. Derfor er vi også rigtige glade for de midler, vi har fået tildelt fra BHJ-fonden. Støtten gør det muligt for os lave et arrangement, der samler unge mennesker fra både Tyskland og Danmark til en lærerig weekend, der ender ud i et stort fælles kunstværk, fortæller Ole N. Rasmussen, der er leder på Sønderborg Ungdomsskole, i en pressemeddelelse.

Sønderborg Ungdomsskoles genforeningsinitiativ foregår i Ung Danmark regi. Det er er foreningen for ungdomsskoler i Danmark. Over en weekend kommer de danske og tyske unge på tre workshops, hvor de blandt andet laver lerskulpturer og fotoinstallationer, som sættes sammen til et nyt mindesmærke, der skal samle fortid og fremtid, lyder det i beskrivelsen.