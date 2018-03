Sønderborg Sygehus rammes af lockout

Patienter, som lider af kræft, vil derfor fortsat blive udredt og tilbudt behandling. Nyrepatienter vil komme i dialyse, og akutlægebilen vil rykke ud. Bioanalytikerne vil også stadig tage blodprøver af akutte patienter, som vil blive opereret og behandlet, hvis det skønnes, at en udsættelse risikerer at give dem skader på førlighed eller helbred.

- Det betyder ikke, at sygehuset lukker ned. Vi er forpligtet til at holde gang i et nødberedskab. Al udredning og behandling, der efter lægernes skøn er livsvigtig og uopsættelig, vil selvfølgelig blive gennemført, fortæller Thorkild Christiansen, HR-chef på Sygehus Sønderjylland.

Først varslede fagforeningerne, at følgende medlemmer på Sønderborg Sygehus vil strejke fra 4. april: Social- og sundhedspersonale på Sterilcentralen Lægesekretærer i jordmodercenter Bedøvelseslæger på operationsgange, og radiologer i røntgenafdelingen. Sygeplejerske på afdelingerne Øjensygdomme, Dagkirurgi og Øre-Næse-Halskirurgi. Herefter svarede Danske Regioner igen med at varsle lockout af alle ansatte på Sønderborg Sygehus, bortset fra en lille forskningsafdeling med få ansatte.

Til at holde gang i et nødberedskab vil Sygehus Sønderjylland udvælge ansatte, der ikke er medlem af en fagforening. Om nødvendigt vil de blive suppleret af kolleger, der er medlemmer.

Hvor mange personer, sygehuset i alt skal bruge til et nødberedskab, forventer Thorkild Christiansen at have overblik over i løbet af næste uge.

Man venter ifølge sygehusets lægefaglige direktør Bjarne Dahler-Eriksen på, at konfliktens parter på landsplan lægger den overordnede ramme for et nødberedskab.

- Vi ved heller ikke endnu, hvordan lockouten rammer ansatte, der både arbejder i Sønderborg og Aabenraa, forklarer han.