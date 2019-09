Lørdag den 14. september står Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot for en Christian II Festival på slottet. Her vil der være både ridderakademi og foredrag.

Sønderborg: Det blev en succes, da Sønderborg Slot stod for en historiefestival om første verdenskrig sidste år. 800 børn og voksne købte billet til slottet, der levendegjorde historien om krigen. Nu står Sønderborg Slot for en festival om Christian II.

- Denne gang tager vi et af de ældre emner op, som er Christian II. Mange gæster her på slottet, synes det er et spændende emne, fordi han var konge og fange her på slottet. Christian II er et populært emne, og slottet bliver fuldt af liv, fortæller museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen.

Dagen begynder klokken 10.00, hvor herolder vil åbne slottet, og klokken 10.30 ankommer kongen. I riddersalen vil der være foredrag, og i løbet af dagen kan man deltage i orienteringsløb på slottet.

- Vi vil gerne levendegøre historien og vække historien til live. Vi laver et arrangement, der henvender sig til hele familien. Der skal være det seriøse og noget for børnene. Der skal være noget for alle uanset forudsætninger og interesser, siger Mikkel Leth Jespersen.