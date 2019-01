SØNDERBORG: I forbindelse med optrevlingen af vasetyverier mod Ehlers Samlingen i Haderslev har det vist sig, tyven også var en tur forbi Sønderborg Slot i sommeren 2017. Han tog en vase med sig, uden museet bemærkede tyveriet. Politiet kom på sporet af sagen ved at infiltrere markedet, da tyven satte kostbarhederne til salg på kunstauktioner. De fandt frem til en 39-årig gerningsmand og har nu bragt en halv snes dyrebare vaser tilbage til Ehlers Samlingen. Blandt tyvekosterne var også en vase fra Sønderborg slot, som blev returneret helt tilbage i 2017.

- Ja det er sandt. Vasen blev fundet, før vi opdagede, den var stjålet. Den var ikke under glas. Vi gennemgår ikke hver eneste genstand hver dag, men vi tjekker da fra tid til anden. Vasen havde en størrelse, hvor vi ud fra en realistisk vurdering ikke anså det for sandsynligt, en person kunne forlade slottet med den, men det skete altså. Det har fået os til at ændre vore sikkerhedsprocedurer, uden jeg vil komme nærmere ind på hvordan, siger afdelingsleder for Viden og Samlinger, Axel Johnsen fra Museum Sønderjylland.

- Vi slap med skrækken, og vi havde også lidt røde øren. Selvfølgelig er vi kede af det, for det burde ikke kunne ske, siger Axel Johnsen.