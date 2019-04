Sønderborg Skatehal får økonomisk håndsrækning

Sønderborg: Da Andelskassen i Sønderborg for nylig skulle finde en værdig modtager af midler fra bankens Lokallånspulje, faldt valget på Sønderborg Skatehal.

- Vi ser skaterbanen som et unikt fristed for byens børn og unge, hvor de kan mødes og have det sjovt samtidig med, at de får masser af motion. Her er masser af muligheder for at slå sig løs og lære tricks af erfarne trænere - både på de mange forskellige ramper og på BMX, hvis man har mere lyst til det. Samtidig er det vigtigt for Andelskassen at være med til at bakke op om det lokale foreningsliv, siger souschef Kasper Sølbæk Bjørngaard.

Lokallånspuljen er et initiativ, hvor Andelskassen lægger 1.000 kroner i en pulje, hver gang en kunde optager et såkaldt lokallån til fx bolig eller bil. Én gang om året bliver puljemidlerne uddelt til gode, værdiskabende formål i samtlige bankens lokalområder.