- Desværre. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at holde på ham, men han vil gerne have noget mere tid med sin familie. Det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Han har selv sagt op, og det er vi sådan set kede af, siger bestyrelsesformand Poul Fedders, Sønderborg Lystbådehavn. Bestyrelsen har allerede ansat en ny.

Job med mange timer

Poul Anker Jacobsen har ikke et nyt job, men han tager det stille og roligt.

- Jeg skal lige gøre hjernen klare til, hvad jeg nu skal. Jeg er jo et engageret menneske, og derfor kan sådan et job som havnemester været et stort job med mange arbejdsdage og timer i sæsonen. Det kan jeg ikke få til at passe med, at jeg gerne vil være noget mere sammen med min søn. Simpetlhen. Jeg skal have et almindeligt job med normale arbejdstider - eller også skal jeg være selvstændig, hvor jeg har en større grad af fleksibilitet, siger Poul Anker Jacobsen.

- Faktisk sagde jeg allerede op i foråret, så vi kunne få det afviklet på en god måde - også for havnen, siger Poul Anker Jacobsen, der har været havnemester i Sønderborg Lystbådehavn siden sommeren 2017. Før den tid havde han også været havnemester i tre år i Høruphav.