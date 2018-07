Sønderborg Lufthavn tilbyder nye rejsemål med Gislev i 2019

Sønderborg: Der var knap 30 charterflyvninger med Gislev Rejser fra Sønderborg Lufthavn til Pisa og Toscana sidste år. Her i 2018 er det udvidet til godt 50 til både Pisa, Sardinien og Sorrento i det sydlige Italien. Igen er det lokale Alsie Express, der sørger for lufttransporten.

- Om samarbejdet med lufthavn og flyselskab kan jeg kun sige plus-plus og XL, lyder den klare og positive besked fra bestyrelsesformand for og medejer af Gislev Rejser, Mogens Andersen.

Det gode samarbejde har allerede udløst et par ekstra ture i efteråret til Kroatien i en kombination mellem bus og fly, og Mogens Andersen kan allerede nu sige, at der også i 2019 bliver muligt at flyve direkte til sydlige himmelstrøg fra lufthavnen i Sønderborg.

- Vi kommer formentlig til at ligge på samme antal charterflyvninger som her i 2018, men vi vil gøre det med en større variation i form af flere forskellige rejsemål og ture, uddyber Mogens Andersen.

For at undgå tomme flyvninger bliver start- og slutture omkring en destination tilbudt som en kombination af bus og fly. Det er blandt andet sådan turen til Kroatien til september også arrangeres. En bus samler op i det sønderjyske med kørsel til Kroatien. Efter otte dage kommer et fly med et nyt hold rejsende. Flyet tager første hold med retur, mens det andet hold har bussen til udflugter og hjemtur efter en uges ferie.