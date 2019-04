Sønderborg: God infrastruktur på land gavner også luftens veje. Ud fra den devise har syv danske indenrigslufthavne i sammenslutningen Danmarks Lufthavne - her i blandt Sønderborg Lufthavn - netop givet hver sit ønske om bedre infrastruktur.

- Vi har de sidste knap to år arbejdet for mere opmærksomhed omkring luftfart herhjemme. Det næste skridt har været at gøre politikerne opmærksomme på, hvad der udvikler og understøtter driften af lufthavnene, forklarer chefen for Sønderborg Lufthavn, Christian Berg og fortsætter:

- Det er sket med forudgående dialogmøder, hvor det lokale erhvervsliv og andre interessegrupper har arbejdet i workshops. Formålet har været at finde netop det, som i høj grad kan bidrage til øget mobilitet og dynamik.