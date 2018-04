Sønderborg Lufthavn har højtflyvende planer

Det er en ambitiøs strategi for Sønderborg Lufthavn, der nu skal arbejdes videre med og gøres konkret. På den helt lange landingsbane drejer det sig om investeringer for næsten 350 millioner kroner. Men vi tager det i mindre bidder, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Sønderborg: Den kommunale Sønderborg Lufthavn er først og fremmest til for erhvervslivet. Sådan er det, og sådan skal det også være i fremtiden. Det slår borgmester Erik Lauritzen (S) fast efter at økonomiudvalget har sagt: Take off for den samlede strategi, der nu skal omsættes til konkret handling.

Hvis planen for Sønderborg Lufthavn får så meget luft under vingerne, at den føres helt ud i livet, så vil der i 2035 være investeret næsten 350 millioner kroner i en lufthavn, der vil have en halv million passagerer igennem terminalerne. Allerede fra 2022 skal passagertallet passere de 300.000. Er det realistisk?

- Det ved jeg ikke. Vi er da også usikre på, om det her virkelig kan realiseres. Kan det nu passe? Men vi er enige om retningen og om at udvikle lufthavnen. Derfor går vi nu ind i en fase, hvor det skal blive mere konkret i forhold til, hvilke ruter, der kan blive til noget, hvad der skal bygges derude, men også i forhold til om lufthavnen kan organiseres på en anden måde, og det skal undersøges, om der kan være medinvestorer, siger borgmester Erik Lauritzen (S). Han erkender, at det ikke er sikkert, at man når hele vejen i mål.

- Men derfor siger vi også, at vi skal kunne tage det i mindre bidder. I etaper - og så udbygge og investere i takt med, at resultaterne og mulighederne viser sig. Men jeg forventer, at der allerede indenfor et-to år vil blive investeret derude, siger borgmesteren. Det kan være i en ny terminal, at der lægges mere asfalt ud, så flyene kan komme rundt i lufthavnen - og at der gøres plads til at bygge nye hangarer og en ny brandstation.