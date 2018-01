Sønderborg Kommune slanker den centrale administration

- Et af direktionens fokusområder i 2018 er mindre bureaukrati og en lettere adgang til kommunen for borgere og erhvervsliv. Det slår igennem i den nye organisation, hvor vi flere steder samler de funktioner, borgerne ofte bruger på samme tid - for eksempel Borgerservice og Kompetence- og Integrationscentret, der organisatorisk samles med Jobcentret, siger Tim Hansen.

- Som administration er det vores opgave hele tiden at optimere vores arbejde for byrådet og borgerne i Sønderborg Kommune. Derfor har vi haft fokus på at tilpasse administrationen til den nye politiske udvalgsstruktur, siger kommunaldirektør Tim Hansen.

Der er tale om at ændre organisationen fra seks til fem forvaltninger, nedlægge 15 stillinger, hvoraf de syv på nuværende tidspunkt vil føre til egentlige fyringer. Det tal arbejder de faglige organisationer og kommunens ledelse på at nedbringe.

V: Der er lang vej endnu

Venstres politiske ordfører i Sønderborg Byråd, Peter Hansen, glæder sig over den nye struktur. Men der er lang vej endnu, mener han.

- Det er jo noget, vi har efterlyst længe. Nu får vi den rigtige retning, for vi er overadministreret i Sønderborg Kommune, og det fastholder vi. Derfor er der stadig meget at gøre, men vi hilser det naturligvis velkommen, siger han.

Borgmester Erik Lauritzen (S) mener ikke, at der er udsigt til flere besparelser og effektiviseringer i administrationen.

- Det handler om at afpasse vores styrke til vores ambitions- og aktivitetsniveau. Det mener vi at have gjort nu med det her, som jo er en del af 2018-budgettet. Derfor sagde vi også flere gange under valgkampen, at der ikke var behov for en masse nye besparelser på administrationen, siger han.

- Men det er der forskellen er på os og Venstre. Vi ønsker at lave de besparelser og effektiviseringer i et tempo, hvor vi kan følge med. Vi skal som byråd bare huske på, at vi alle har været med til at sætte mange ting i gang, og det kræver nogle folk. Det er jo ikke sådan, at dem, der ikke skal være her mere, har siddet og trillet tommelfingre. De har arbejdet stenhårdt, siger Erik Lauritzen.