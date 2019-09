Sønderborg Kommune om oprydning af giftgrund: - Vi står med et kæmpeproblem

Her tæt på Himmark Strand på Nordsals dumpede Danfoss affald gennem mange år. Hvor gigtigt, det var, er man først blevet klar over langt senere. Arkivfoto: Timo Battefeld

Står det til Sønderborg, bør region og stat betale en oprydning af Himmark Strand, hvor det nu har vist sig, at forureningen er at sammenligne med forureningen af Kærgård Klitplantage.

Nordals: Vand og sand ved Himmark Strand skal være rent, så der er trygt at færdes. Sønderborg Kommune vil have forureningen væk. Både af hensyn til kommunens egne borgere og til kommende gæster i det planlagte Nordals Ferieresort, som Danfoss og Linak vil rejse nord for den forurenede strand. Sådan lyder beskeden fra Aase Nyegaard (Fælleslisten), formand for teknik- og miljøudvalget. -Jeg vil jo ikke selv bade et sted, hvor man længere henne af stranden møder et skilt med "Badning forbudt", siger hun. Undersøgelser af giftgrunde er regionernes arbejdsområde, og for to år siden henvendte Sønderborg Kommune sig derfor til Region Syddanmark med ønsket om en grundigere undersøgelse af forureningen ved Himmark Strand. Det regionale udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer ønskede dog ikke at tage Himmark Strand med på listen over kommende opgaver, som regionen ville bruge kræfter og penge på. Begrundelsen var, at regionen havde kun råd til at rense op, hvor drikkevandet var truet. I Himmark løber forureningen ud i havvandet.

Herreløs forurening Siden har Region Syddanmark dog opprioriteret Himmark Strand, og derfor ved regionen nu, at den er værre end først antaget. - Vi står med et kæmpeproblem, men skal nok finde en løsning, mener Aase Nyegaard, som pointerer, at region, kommune og Danfoss nu har et glimrende samarbejde omkring Himmark Strand. Vil Sønderborg Kommune være med til at betale for en opremsning? - Det har vi ikke drøftet, men det har vi slet ikke råd til. Det burde være staten, der betalte, mener Aase Nyegaard. Affaldsdepotet ved Himmark Strand er lige som forureningerne i Grindsted og Kærgård Klitplantage en såkaldt "herreløs forurening", som ingen kan gøres ansvarlig for at rydde op. Først efter år 2000 blev det nemlig lovfæstet, at det er forureneren, der betaler.

Fiskeforbud overvejes - Som udgangspunkt er det en regional opgave at få ryddet op, og jeg må opfordre til, at det går så stærkt som muligt. Men jeg ved selvfølgelig godt, at det ikke bare er ligetil, og derfor bør staten også bidrage, mener Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S). Om Sønderborg Kommunes egen rolle siger han: - Det har som sådan ikke noget med os at gøre, men vi bliver selvfølgelig ramt af den dårlige omtale, som sagen medfører, og vores forvaltning vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til. Sønderborg Kommune har henvendt sig til Fødevarestyrelsen for at få vurderet, om der foruden badeforbud også skal indføres fiskeforbud. Kontorchef Henrik Dammand Nielsen oplyser, at styrelsen selvfølgelig er optaget af, at der ikke sælges fødevarer, som kan udgøre en risiko for forbrugerne, og at man nu vil se på sagen i dialog med Sønderborg Kommune.