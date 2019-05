Sønderborg Kommune giver Dalsmark et år mere

Svaret fra Ankestyrelsen trækker ud. Samtlige partier i byrådet er derfor blevet enige om, at man udskyder opsigelsen af Danske Diakonhjem med et år.

Rinkenæs: Fredag blev de ansatte på Dalsmark Plejehjem orienteret om, at de ikke fra nytåret, men først fra 1. januar 2021 vil få Sønderborg Kommune som arbejdsgiver. De får altså et år mere med Danske Diakonhjem.

For Sønderborg Kommune vælger nu at udskyde opsigelsen af driftsaftalen med Danske Diakonhjem, fordi man stadig venter på et svar fra Ankestyrelsen, som borgmester Erik Lauritzen har bedt om en vurdering af sagen.

Et flertal i byrådet besluttede ellers på et lukket møde i august 2018 at hjemtage driften af Dalsmark Plejehjem. Begrundelsen var, at man mente det var ulovligt at fortsætte samarbejdet, uden at driften kom i udbud. Men det ønskede politikerne ikke, og derfor blev det besluttet, at kommunen fra 1. januar 2020 selv skulle drive plejehjemmet.

Danske Diakonhjem protesterede og hyrede herefter en advokat, som mente, at Sønderborg Kommune fejltolkede juraen bag beslutningen. Efter massiv kritik i pressen fik Fælleslisten og Slesvigsk Parti så kolde fødder og mente, at der var grund til at undersøge juraen nærmere.

Borgmester Erik Lauritzen besluttede derfor i januar 2019 at bede Ankestyrelsen vurdere beslutningen. Var den truffet på det rigtige grundlag, og var det muligt at annullere opsigelsen?