Det blev til et lidt større overskud på driften af Sønderborg Kommune end budgetteret, men der bruges flere penge end budgetteret på social- og seniorområdet og på det specialiserede børneområde. Kassen drænes for 165 millioner kroner.

Det er for eksempel udgifter til handicappede voksne, specialområdet for børn som tvangsfjernelser og anbringelser, hvor udgifterne stiger. Til gengæld er udgifterne på arbejdsmarkedsområdet til pensioner og kontanthjælp markant faldende, ligesom kultur og sundhed ikke helt bruger så mange penge som budgetteret.

- Det er sådan set et tilfredsstillende resultat. Det viser, vi har styr på økonomien, men dykker man længere ned i regnskabet, er der et merforbrug. Det er der, som vi har talt om tidligere, i 2019, men det begyndte allerede i 2018. Det er især på social- og seniorområdet og det specialiserede børneområde, vi har nogle udfordringer. fortæller Erik Lauritzen. Regnskabet skal godkendes på Sønderborg Byråds næste møde.

For selv om der i 2018 blev et driftsoverskud på 199 millioner kroner i Sønderborg Kommune, og anlægsbudgettet ikke blev realiseret - faktisk blev kun 218 af de 301 millioner kroner på anlægsbudgettet brugt, så forsvinder pengene fra kommunekassen. Det samlede resultat på det skattefinansierede område var et minus på 35 millioner kroner, og efter finansforskydninger og 82 millioner i nettoafdrag på gæld, så tømmes kommunekassen helt præcist for 165 millioner kroner, og dermed var kassen ved udgangen af 2018 på 315 millioner kroner.

Når man i nu fem år har forhøjet udgifterne med i gennemsnit 20 millioner kroner om året, så kræver det jo ikke ret meget hovedregning at finde ud af, at de 100 millioner kroner Socialdemokraterne satte skatten op med for fem år siden, de er hurtigt brugt.

V: Skattestigning er brugt

Samlet set skal de danske kommuner overholde en servicevækstramme - og den har Sønderborg Kommune i flere år ikke kunnet overholde. Heller ikke i fjor. Den er i 2018 overskredet med 57 millioner kroner.

- Det er selvfølgelig ikke så godt, og det skal vi også have gjort noget ved. Jeg forventer dog ikke, at kommunerne vil få nogen sanktioner for at overskride servicevækstrammen i 2018. Vi skal naturligvis se på, hvorfor vi har de overskridelser, og hvad vi kan gøre ved det. Men jeg må som socialdemokrat også sige, at jeg ville synes, at det var værre, hvis det var fordi vi ansatte en masse nye folk i administrationen på rådhuset eller brugte for mange penge på asfalt end på mennesker. Det ville jeg mene var værre, siger Erik Lauritzen.

Venstres politiske ordfører, Peter Hansen, mener, at regnskabet viser, at det er på tide at spænde livremmen ind i Sønderborg Kommune.

- Vi har nogle udfordringer i forhold til at effektivisere. Det er vi jo også blevet enige om skal ske. Men når man i nu fem år har forhøjet udgifterne med i gennemsnit 20 millioner kroner om året, så kræver det jo ikke ret meget hovedregning at finde ud af, at de 100 millioner kroner Socialdemokraterne satte skatten op med for fem år siden, de er hurtigt brugt, siger han.