Sønderborg Kommune ændrer i direktionen

Sønderborg: Byrådet i Sønderborg besluttede onsdag aften på et lukket mødet at ændre i kommunens direktion, oplyses i en netop udsendt pressemeddelelse.

Sønderborg Kommune har gennem de seneste år fået en række nye opgaver. Store erhvervs- og boligprojekter, Nordals Ferieresort, udbygningen af Sønderborg Lufthavn og havvindmølleparken Lillebælt Syd er blot nogle af de mange store projekter, der netop nu arbejdes med. Det er alle projekter, som forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø er involveret i.

Samtidig er det for Sønderborg Kommune, ligesom for en række andre kommuner, et grundvilkår, at der i de kommende år skal ske yderligere effektiviseringer og omprioriteringer for at imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blandt andet følger af en ændret demografi. Det kræver en stram styring af kommunens økonomi, så der fortsat kan skabes et økonomisk råderum til både drift og udvikling.