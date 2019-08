Sønderborg: Når der er By Night fredag den 27. september i Sønderborg By ønsker Sønderborg Handel, at det bliver i kunstens tegn under overskriften Art Night.

- Vi vil fylde alle de tomme butikker op med kunst for at skabe liv i byen. Lige nu arbejder vi på 15 tomme butikker, hvor vi tager kontakt til ejerne for at låne eller leje dem. Med kunst i butikkerne slår vi på et helt andet segment, og vi håber på at skabe en event, som mange mennesker vil gå til, siger Axel Nielsen, der er city manager ved Sønderborg Handel.

De 15 butikker ligger i gågaden og i Borgen, og planen er, at de skal åbne for kunsten fredag den 27. september mellem klokken 18.00 til 22.00. Derefter vil der være Art Week, hvor kunstbutikkerne i uge 40 vil have åbent om eftermiddagen. Axel Nielsen arbejder også på, at der skal være workshops med arbejdende kunstnere.