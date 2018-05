Sønderborg Garden spiller kronprinsen frem til målstregen

Sønderborg: I anledning af kronprins Frederiks 50 års fødselsdag er hele Danmark inviteret til at løbe med og fejre hans kongelige højhed kronprins Frederik ved Royal Run i landets fem største byer 2. pinsedag.

Sønderborg Garden er helt eksklusivt, sammen med Varde Garden, udvalgt af Landsgarderforeningen til at spille ved Royal Run i Esbjerg, mens der er andre garder, der får lov at spille i de andre fire byer. Kronprinsen deltager selv i alle fem løb, og i Esbjerg skal han løbe distancen "one mile" i byens gader.

De unge mennesker i garden glæder sig ekstra meget til arrangementet, da de kommer på helt tæt hold af kronprinsen, når han løber gennem byen. Udover at garden skal spille forskellige steder i byens gader, får de nemlig også lov til at marchere bag kronprinsen, mens han løber de sidste 800 meter af sin "one mile" frem til målstregen, hvor han skal skyde 10 km ruten i gang. Her har garden også planlagt et bestemt stykke musik, som de vil spille for kronprinsen, når han er kommet i mål.