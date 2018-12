Sønderborg Forsyning vandt sit eget udbud

Sønderborg Forsyning har tidligere haft to eksterne leverandører til at tømme henholdsvis genbrugsbeholderne og beholderne til restaffald hos borgerne i Sønderborg Kommune. Men fra 1. marts 2020 vil det være Sønderborg Forsynings egne folk, der står for hele affaldsindsamlingen.

- Vi er naturligvis stolte over og rigtigt glade for, at en enig bestyrelse har valgt os som leverandør af fremtidens affaldsindsamling. Nu bliver afstandene i vores organisation kortere, og vi er ikke i tvivl om, at det vil lette arbejdsgangene og dermed betyde en bedre service for vores kunder, vurderer Lars Riemann.

Som offentlig virksomhed er Sønderborg Forsyning forpligtet til at sende større opgaver i udbud. Som del af udbuddet har virksomheden indgivet et kontrolbud, der beskriver hvordan og til hvilken pris, man selv ville løse opgaven.Alle bud er blevet sammenholdt i en ekstern vurdering, der viste, at Sønderborg Forsynings kontrolbud samlet set var bedst målt på parametrene pris, miljø og kvalitet. Derfor har bestyrelsen valgt at annullere udbuddet og hjemtage opgaven.

Miljørigtig

Ud over at have det bedste bud på blandt andet prisen har Sønderborg Forsyning også fået opgaven, fordi man havde sammensat den mest miljørigtige løsning. Det betyder blandt andet, at der fremover vil køre el-skraldebiler i Sønderborg by, mens gasdrevne skraldebiler med elhejs kommer til at erstatte de dieselbiler, der i dag indsamler affaldet overalt i kommunen.

- Skraldebiler, der kører på el og gas, er langt bedre for miljøet end dieseldrevne skraldebiler. Og så larmer de i øvrigt væsentligt mindre, forklarer Lars Riemann, der glæder sig over at kunne sende sine medarbejder på juleferie med de gode nyheder:

- Som virksomhed går vi en spændende fremtid i møde. På affaldsområdet byder de kommende år på indførelsen af et helt nyt sorteringssystem samt udskiftning af samtlige affaldsbeholderne. Ved at samle opgaverne står vi stærkere end nogensinde.