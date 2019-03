Sønderborg Forsyning fordeler tidligere direktørs opgaver

Sønderborg Forsyning har mange skibe i søen, der kunne risikere at blive slået ud af kurs efter fyringen af direktør Lars Riemann. Men nu fordeles opgaverne midlertidigt til andre, mens et ansættelsesudvalg ser sig om efter en ny direktør.

Sønderborg: Fyringen af Lars Riemann som direktør for Sønderborg Forsyning sker midt i en tid, hvor Sønderborg Forsyning har mange tunge opgaver.

Der er således både arbejdet med havvindmølleprojektet i Lillebælt, en investering på knap 100 mio. kroner til et nyt spildevandsprojekt med nyt renseanlæg ved Kær og et stadig mere intensivt arbejde med Project Zero, hvor Lars Riemann var bestyrelsesformand.

Kjeld Kückelhahn, som blandt andet sidder i bestyrelsen i Nordals Ferieresort, er indtrådt som midlertidig direktør, men får ikke alt under sine vinger.

- Han skal sikre, at vi i den daglige drift holder skibet i den ønskede retning. Men ellers får vi nu fordelt de øvrige store opgaver som Lars Riemann havde ansvar for på andre ind til en ny direktør er udpeget, siger formanden for bestyrelsen i Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen(S), som er udpeget af byrådet