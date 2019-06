Sønderborg: Folketingstrio har stemt

Sønderborg: Så har de tre folketingsmedlemmer i Sønderborgområdet - Ellen Trane Nørby (V), Benny Engelbrecht(S) og Jan Rytkjær Callesen (DF) sat hver deres kryds i henholdsvis det tidligere hovedbibliotek på Kongevej i Sønderborg, Ahlmannsparken i Gråsten og Nordborg-Hallen på Nordals.

Og så må de ellers - som alle os andre - pænt vente på, at demokratiet har talt, når optællingen begynder efter valgstedernes lukketid kl. 20.00 i aften.

Ellen Trane Nørby, som har siddet i Folketinget siden 2005, var først med stemmesedlen kl. 8.30 i Sønderborg:

- Dagen i dag skal afgøre, hvordan regeringen skal sammensættes og det bliver spændende. Jeg håber Venstre og jeg får et godt valg. Det har været en lang, men dejlig valgkamp, hvor jeg har haft mulighed for at komme meget rundt i ugerne op til i dag, sagde Ellen Trane, som blandt andet skulle videre til Grundlovsmøde på Aarø og igen tilbage til Sønderborg til en tale ved Kvindernes Eg nær Sønderborg Slot, inden det måske går den sidste tur med ministerbilen til Christiansborg, hvor Venstre mødes til vagfest.

Benny Engelbrecht, som bor i Adsbøl stemte kl. 9.45 i Ahlmannsparken:

- Det er helt fantastisk at kunne fejre demokratiets festdag dobbelt op med både valgdag og Grundlovsdag. Jeg håber, at vi får en ny regering, der kan få Danmark på en ny kurs. Valgkampen har været spændende og anderledes, og nu glæder jeg mig til resultatet, sagde Engelbrecht, der har siddet i Folketinget siden 2007.