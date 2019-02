Formanden for Sønderborg Cykle Klub hedder Jesper Schack, og han har også haft et par gode ben inde i kampen for en dansk tourstart og målby i Sønderborg. Derfor er klubben godt rustet og klar til at udnytte touren til at få flere medlemmer.

Sønderborg: En gang sagde man, at bagere var gode brydere. For de havde stærke arme af at ælte dej, men de kan også noget med cykling. Jesper Schack er bagersøn, og da han var en ung knægt var det Bager Hansen, der var formand for Sønderborg Cykle Klub (SCK). Nu er Jesper Schack formand for den klub, han har haft så mange gode oplevelser i - og som han holder så meget af. Men han har også haft mindst et af sine halvgamle sprinterben i det store arbejde med at få verdens største cykelløb, Tour de France, til Danmark og ikke mindst Sønderborg.

- Ja, jeg har jo vidst, at der var en mulighed - en chance for at touren ville komme hertil. Derfor har vi i Sønderborg Cykle Klub lagt en plan - en strategiplan. Vi trykker på knappen nu, fortæller Jesper Schack.

- Det handler jo om at få flere til at cykle - især børn og unge. Jeg håber at to-tre år efter touren har været i Sønderborg, at vi vil være 150-170 medlemmer i klubben, og at vi har fordoblet antal licensryttere fra 25 til 50, siger den ambitiøse cykelmand.

- Vi ved - for det har vi erfaring med - at der altid kommer nye medlemmer efter touren og Post Danmark Rundt og alle de store cykelløb. Vi vil lave en masse aktiviteter og arrangementer som talentløb, skoleturnering i samarbejde med skolerne, vi vil være endnu mere aktive i sommerferierne og tiltrække en masse arrangementer, der har med cykling at gøre. Vi har en ret detaljeret plan for, hvad vi vil gøre, siger Jesper Schack.