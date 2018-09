Sønderborg Byråd indgår bredt budgetforlig

Sønderborg: JydskeVestkysten erfarer, at der er indgået et bredt budgetforlig i Sønderborg Kommune med deltagelse af alle 31 byrådsmedlemmer. Mandag var der frist for at indlevere ændringsforslag til budgettet for 2019 og de følgende overslagsår. Fra kommunen lyder det, at der ikke er indleveret et eneste ændringsforslag.

For allerede før fristen udløb var partierne og listerne enige om de store træk i et budgetforlig, og det bliver præsenteret i detaljer på et pressemøde onsdag.

JV.DK følger sagen.