Sønderborg Byråd går efter et bredt budgetforlig

Alt tyder på, at det bliver et enigt byråd, der herinde på Sønderborg Rådhus laver et budgetforlig. Arkivfoto: Claus Thorsted

Det er første gang, at den tekniske konstituering og den mere samarbejdsvenlige nye virkelighed skal stå sin prøve i en budgetfase. Alt tyder på et udramatisk forløb og et bredt forlig.

Sønderborg: Der ville for alvor ske ting og sager i det lokalpolitiske Sønderborg, hvis ikke der i den kommende måneds tid laves et bred budgetforlig. Alt andet end et udramatisk bredt forlig, der vil involvere Venstre og Dansk Folkeparti, vil være en lille sensation. Så alt efter temperament bliver det realpolitik og konsensus, når det er skønnest - eller en lidt småkedelig affære uden ret meget politik. Alt tyder på et budgetforlig, hvor skatten holdes i ro - og hvor Venstre og den socialdemokratisk ledede regering finder hinanden med en række effektiviseringer og måske besparelser, der vil forbedre det godt fem milliarder store kommunale husholdningsregnskab med måske 20-35 millioner kroner om et par år. - Jeg håber, vi i den kommende måneds tid får nogle gode drøftelser og når til enighed om vores fælles budget, sagde borgmester Erik Lauritzen (S), da byrådet onsdag sendte budgettet videre til anden behandling til oktober. I den mellemliggende periode kan partierne komme med ændringsforslag - altså til forslag budgetforbedringer eller ønsker til nye tiltag og nye udgifter både på drifts- og anlægsbudgettet. Borgmesteren erkendte, at de næppe undgår at skulle se på en række effektiviseringer. Budgetoplægget viser, at der de kommende år bruges flere penge, end der kommer ind. Så der trækkes mellem 33 og 163 millioner af kommunekassen, som allerede om et par år nærmer sig bunden - og med udgangen af 2022 vil være i minus med 277 millioner kroner. Hvis altså politikerne intet foretager sig.

Jeg håber, vi i den kommende måneds tid får nogle gode drøftelser og når til enighed om vores fælles budget. Erik Lauritzen (S) borgmester

Fakta Sønderborg Kommunes budget i 2019 er på 5,031 milliarder kroner.Overskud på driften: 128,3 millioner kroner.



Anlægsbudget: 192,1 millioner kroner.



Underskud på det skattefinansierede område: 62,8 millioner kroner.



Ekstraordinært likviditetstilskud 68 millioner kroner.



Kassetræk i 2019: 33,1 millioner kroner.



Kassebeholdnings udvikling fra 2019-2022: 175 plus til minus 277 millioner kroner.

V: Ikke så bekymret Venstres politiske ordfører, Peter Hansen, havde den imødekommende tone på. - Jeg er enig med borgmesteren i, at vi skal diskutere effektiviseringer. Til gengæld deler vi ikke pessimisten omkring likviditetstilskuddet, sagde Peter Hansen om et særligt tilskud, der kun gives et år ud i fremtiden. Næste år på 68 millioner kroner - men fra 2020 er de ikke medregnet i budgetoverslag. - Jeg tror, vi har diskuteret det her likviditetstilskud i seks år, og vi har fået det i alle seks år. Så det tror jeg også, vi vil få de næste år. Så her er jeg ikke så bekymret som borgmesteren, sagde Peter Hansen. De seneste år har Erik Lauritzen og Peter Hansen været dybt uenige om Sønderborg Kommunes økonomi. Kommunekassen har i korte perioder været på trekvart milliard kroner, og Peter Hansen har skarpt kritiseret den skattestigning, Socialdemokratiet lavede med daværende borgmester Aase Nyegaard (Fælleslisten) med virkning fra 2014.