I fremtiden er det tvivlsomt, om man kan blive betjent af et menneske på Sønderborg Busstation. Sydtrafik lukker deres salgssteder, og selv om det kun ville koste Sønderborg Kommune 72.000 kroner mere end i dag, hvis kommunen opretholder salgsstedet, så er politikerne mest stemt for at lukke det.

Sønderborg: Senest til nytår lukker Sydtrafik deres salgssteder på busstationerne i Sønderborg og en række andre byer i Syd- og Sønderjylland. Otte af ti kunder selvbetjener sig, og tanken er at flytte salget og den personlige betjening og hjælp væk fra busstationerne til kommunernes borgerservice. Det var der også lagt op til i Sønderborg, hvor forvaltningen anbefaler teknisk udvalg at flytte salgsstedet til borgerservice på Sønderborg Rådhus. Men indtil videre har politikerne i teknisk udvalg sendt beslutningen til hjørne. - Vi er enige om lige at undersøge alternative muligheder, men det er ikke tanken, at salgsstedet på busstationen skal forblive åbent, siger udvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten. Der er 100 daglige ekspeditioner på salgsstedet, og det vil koste Sønderborg Kommune 232.000 kroner om året at drive videre. I dag betaler kommunen 160.000 kroner årligt for driften. - Men der skal spares alle steder, så det er ikke tanken vil ske. Jo, det er rigtigt, at der er mange ældre, der gerne vil betjenes af en person. Det er også dem, vi tænker på, og så kan man eventuelt have noget med optankning af rejsekort fra en automat på busstationen - og så noget personlig betjening på borgerservice, siger Aase Nyegaard.

Vi er enige om lige at undersøge alternative muligheder, men det er ikke tanken, at salgsstedet på busstationen skal forblive åbent. Aase Nyegaard (L), formand for teknisk udvalg

72.000 kroner er for dyrt - Men der er jo en halv kilometer fra busstationen, og det er vel især ældre og andre, der ikke er så trygge ved selvbetjening, der har behov for personlig hjælp. Hvorfor ikke bare investere de 72.000 kroner i at drive salgsstedet videre - det lyder umiddelbart ikke som et meget stort beløb i den samlede kommunale økonomi? - Nej, men det er altså det, vi er blevet enige om. Vi vil nu undersøge, hvad der er af muligheder, så må vi se, siger Aase Nyegaard. Hvis kommunen flytter salget til borgerservice kan det give en total besparelse på cirka 152.000 kroner per år. På busstationen i dag udstedes alle korttyper til alle slags kunder. Rejsekort kan læses og aktiveres, der kan oprettes betalingsaftaler, kort kan spærres - og der kan gennemføres tilbagebetalinger. Personalet besvarer spørgsmål, oplyser om køreplaner og fungerer som ekstra turistinformation og tilbyder bagageopbevaring. De hjælper også rejsende, der har glemt tasker eller andet i busserne. Det er tanken, at ventesalen uanset fremtidens løsning skal forblive åbent for rejsende. DSB lukkede deres salgssted på Alsion ved togstationen i 2013.