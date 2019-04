Et forældrepar står tiltalt for at have udøvet vold mod deres børn gennem ti år. Det var deres 17-årige søn og dennes mormor, som anmeldte forældrene til Sønderborg Kommune. Både mormor og søn vidnede onsdag i Retten i Sønderborg.

Sønderborg: De 47-årige forældre sidder ved siden af hver sin forsvarsadvokat i retssalen. Deres 18-årige søn skal om lidt afgive vidneforklaring om ti års vold og mishandling, som forældreparret er tiltalt for. De nægter sig skyldige. Sønnen befinder sig ikke i retssalen. Hans bistandsadvokat er dog til stede og hun har to begæringer ved retsmødets begyndelse: Bistandsadvokaten vil holde den 18-årige mands vidneforklaring bag lukkede døre af hensyn til sin klient. Endvidere ønsker hun, at de tiltalte forældre forlader retssalen under sønnens vidneudsagn, så han ikke bliver påvirket af deres tilstedeværelse under forklaringen. Anklageren og de to forsvarsadvokater har ingen indvendinger, så dommer Peter Hageman Christensen lukker dørene for pressen og de fremmødte tilhørere i retssalen.

Vold i hjemmet Udover sønnens vidneudsagn, hørte retten også mormoren afgive sin vidneforklaring om forløbet til onsdagens retsmøde. Det var mormoren, som den dengang 17-årige dreng søgte tilflugt hos den 22. august 2018. Den dag klokken fem om morgenen havde faderen ifølge tiltalen presset sin underarm mod sønnens hals og senere samme dag slået sin 13-årige datter og skubbet hende ud af huset, mens moderen så til. Børnene blev tvangsfjernet samme aften og boede hos mormoren et par dage, inden de fik plads på et opholdssted for unge. De har herefter berettet om volden i hjemmet, som har stået på siden drengen var syv år og siden pigen var fire år gammel.

Næstsidste retsmøde Onsdagens retsmøde var det andet møde af tre planlagte. Ved det første retsmøde afgav den 13-årige datter vidneforklaring gennem en videooptagelse bag lukkede døre. Retten hørte også en forklaring fra en tidligere socialrådgiver i Sønderborg Kommune, som tog i mod sønnen og mormorens fortælling om den årelange vold i hjemmet. Beviserne i sagen er nu fremført og på fredag den 26. april vil anklageren og forsvarsadvokaterne komme med deres afsluttende bemærkninger, inden dommere og domsmænd forlader retslokalet for at votere.