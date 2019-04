Søn meldte forældre for mishandling

På et tidspunkt i foråret 2018 skulle faderen, ifølge anklageskriftet, have presset den dengang 13-årige datter op mod et hjørne i hendes seng og fikseret hende med sine knæ på hendes bryst og lår, mens han tog kvælertag på hende og sagde:

Faderen er også tiltalt for en uges tid før drengen og mormoderen går til kommunen at have trukket sin søn i håret og smidt ham ned på gulvet, hvorefter han tildelte ham flere slag med knyttede næver og spark på kroppen.

- De er inde på forvaltningen resten af dagen, fordi de ikke tør være derhjemme. Mormoderen underbyggede børnenes forklaringer og fortæller, at børnene fra helt små har været udsat for en meget hårdhændet behandling, men at hun håbede på, at det ville gå over med tiden, forklarede den tidligere socialrådgiver. Dagen efter melder Sønderborg Kommune sagen til Syd- & Sønderjyllands Politi.

Hun lyver

Faderen er også tiltalt for på flere tidspunkter at have sparket og skubbet begge børnene, ligesom han er tiltalt for flere gange at have kastet sandaler på børnenes kroppe. Moderen er tiltalt for at deltage i forening efter fælles forståelse, fordi hun ikke greb ind. Dertil er både moderen og faderen tiltalt for fra 2008 til 22. august 2018 flere gange at have slået børnene på kroppen og i hovedet, at have slået børnene i bagdelen og i en periode op til 2016 at have hevet sønnen i håret, ørerne og nakken.

Moderens forsvarer, Mikkel Holsteen Cramer, spurgte en socialrådgiver fra det sociale opholdsted, hvor børnene er nu, om pigen kan finde på at lyve.

- Hun fortæller rigtig mange løgnehistorier, og hun tilpasser dem efter hvilke voksne, hun er sammen med. Hun ved godt, at hun har et problem med at lyve, sagde vidnet.

Tirsdag afgav datteren forklaring som videoafhøring for lukkede døre. Retssagen fortsætter onsdag 24. april klokken 9.00, hvor sønnen og mormoderen er indkaldt som vidner.