Sømanden gik i land

- Så man kunne virkelig opleve noget, som sømand. Vi lå altid en uge i New York. Så der var tid til både at gå i byen, møde de lokale - ja, også pigerne, være til barbequeparties og se Empire State Building. Det var virkelig gode tider for en helt ung mand, fortæller Finn Hansen. Han har holdt jul på Atlanterhavet i 30 graders varme - og den første lange udmønstring var med Danmark. Fra Tenerife, til Las Palmas og videre over mod Aruba og op til de Dansk Vestindiske Øer.

Så der var kun én vej: Det var ud på den blå bølge. Finn ville stikke til søs. Det gjorde han efter skolen. Fik hyre som dæksdreng, og siden gik han først på Sønderborg Søfartsskole og senere på Fanø Navigationsskole. Her tog han først styrmandseksamen og senere skibsførereksamen. Han var nemlig så heldig at blive styrmandsaspirant i det hæderkronede danske rederi Torm.

- Min far Bertel er jo født på et skib, fortæller Finn Hansen. Han er fyldt 67, og nu vil han gå på pension. Det sker i slutningen af januar. Det var ferierne hos farfar, der inficerede Finn med saltvand.

Sønderborg: Lille Finn fra Oksbøl på Nordals elskede at komme på besøg hos farfar i Egernsund. Han hed Niels Hansen, havde sejlet på de store have og siden haft sit eget lille sejlskib med hjælpemotor.

Man kunne virkelig opleve noget, som sømand. Vi lå altid en uge i New York. Så der var tid til både at gå i byen, møde de lokale - ja, også pigerne, være til barbequeparties og se Empire State Building. Det var virkelig gode tider for en helt ung mand.

- Jo, der var helt anderledes at være sømand dengang. Vi havde tid til at opleve noget, og der var et godt liv på skibene. Senere kom der færre besætningsmedlemmer, og vi lå kort tid i havn. Vi så jo ingenting mere. Charmen gik lidt af det, og jeg blev også voksen. Så den helt store kærlighed mødte Finn Hansen på Zanzibar. Meget eksotisk. Men det var altså en danserestauration i Sønderborg, og kvinden hed Tove og kom fra Nordjylland. De blev gift, det er de stadig - og de har tre voksne sønner sammen.

- Jeg var jo en ung mand, og vi havde god tid i havnene. I Lisboa (Lissabon, red.) havde jeg også en kæreste, som vi kaldte det. Vi kom ofte på Texasbar, og her kom en masse amerikanere. De havde en masse penge, og min veninde satte sig ved deres bord. Så betalte de en masse for at drikke og tale med hende, og når hun havde tjent penge nok, fik jeg et blink, og så kørte vi med en taxa. Så fik jeg fornøjelserne, siger Finn Hansen.

- Her var vi jo 36 mand ombord på et stykgodsskib, der kunne laste 8000 ton. Vi sejlede med alt. Alt. Parfumeolie, hvor en tønde måske kostede det samme som hele skibet. Der var ildelugtende huder, frugt, vin, våben, biler, sko, cigaretter og post, fortæller Finn Hansen. De vendte i Alexandria i Egypten og i New York på den anden side af dammen. Undervejs var de inde i mange havne.

Finn Hansen husker også, at der blev drukket tæt - ofte alt for tæt på de store skibe.

- Det var alt for meget. Jeg har engang som ung styrmand ankret op alene ud for den amerikanske østkyst, fordi jeg ikke kunne få vækket skipperen og overstyrmanden. De var pissefulde og lå og snorksov nede i køjerne, fortæller Finn Hansen. Så da 1970'erne var slut og de første to-tre år af næste årtid var overstået, søgte Finn Hansen hjem mod Sønderjylland. Hans første udmønstring for Torm var 14 måneder, og selv om de blev kortere med tiden, så trak familien hjemme også. Finn Hansen fik job hos rederiet E.H. Rasmussen i Sønderborg, og her sejlede han med skibe som Hansa, Hansaline, Svea Viking og Dan Viking. Det var spritbådssejlads, hvor lasten var fulde danskere. Langt over to millioner blev der sejlet til og fra kajerne i Sønderborg Havn. Om året. 12 daglige anløb med gevaldige branderter, folk med toldfrie smøger eller smør.

- Vi sejlede jo under Panama-flag. Så jeg har da også Panama-papirer. Jeg fik et stempel med søfartsbog og papirer fra Panama, og det kostede mig bare 20 dollar, fortæller Finn Hansen.

- Det var virkelig en god tid i spritbådene. Vi havde det godt indbyrdes om bord - hele besætningen. Jeg har også altid godt kunnet lide at tale med folk, så det var helt perfekt.

Men i 1989 fik han mulighed for at få et job hos Sønderborg Kommune som havneassistent med ansvar for netop koordinering af skibe og busser ved havnen. Siden 2006 har han været havnemester, da Lass Andersen - nu afdød - gik på pension.

- Jeg har været virkelig glad for jobbet som havnemester. Som sømand er man opdraget til at kunne tage en masse beslutninger på egen hånd. Jeg har elsket både at tale med søfolk - de professionelle i erhvervshavnen, men også med lystsejlerne. Det er et afvekslende job, hvor du skal kunne lide at tale med mennesker. Det kan jeg, siger Finn Hansen.

Lille Finn fra Oksbøl er blevet en stor ældre herre med et rigtigt gråt skipperskæg. Han har været på sin sidste udmønstring. Det er slut med at sejle på troperne - eller lodse en damper ind fra Sønderborg Bugt. Det eneste Finn Hansen nu fører er sin store Volvo stationcar.