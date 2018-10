Sømand: Havnemester skal kunne sejle mere end en havkajak

Fiskeskipper Peter Thias Nielsen mener, at det skal være en professionel sømand, der skal afløse Finn Hansen, når han stopper ved årets udgang. Sønderborg Kommune har netop slået stillingen op, og her vægtes maritim erfaring, men det er ikke et decideret krav.

Sønderborg: For en uge siden kolliderede et 44 meter langt og 300 ton stort træskib med Kong Chr. X's Bro. Den stærke strøm i Alssund overraskede skipperen, og i et par timer lå den tremastede skonnert og gned sig opad den gamle jernbro. Der skete kun mindre skader på skroget og riggen.

- Det skete med en erfaren skipper om bord. Det er sket før, blandt andet med Georg Stage, og det vil vil ske igen. Her er det meget vigtigt at have en havnemester og nautisk personale ved havnen, der ved, hvad de har med at gøre. Her duer det ikke alene med mandskab, der groft sagt har duelighedsbevis til en havkajak eller kan sejle en Juniorbåd. Her kan man ikke bruge mandskab, der er hurtigt oplært, der skal sømænd med professionel erfaring til, siger Peter Thias Nielsen, der har mere end et halvt århundredes erfaring som skipper på forskellige skibe og har sejlet kloden rundt.

Sønderborg Kommune har slået stillingen som havnemester op efter Finn Hansen, der stopper til årsskiftet. Han har taget sin uddannelse på en navigationsskole og har stor erfaring fra den danske handelsflåde. Det havde den tidligere havnemester Lass Andersen også, og det mener Peter Thias Nielsen også, den næste havnemester skal have.

- Det er også i orden, han er maskinmester med stor erfaring fra søen. Så ved han også, hvad han har med at gøre, siger Peter Thias Nielsen. Han er enig i, at en havnemester med skibsførereksamen eller en maskinmester ikke kan forhindre, at der enkelte gange sker uheld i havnen, hvor større skibe for eksempel kolliderer med broen.

- Men når det sker, så er det altafgørende med en erfaren mand til at styre slagets gang. Det skal man for at minimere skaderne på skibe og broen - og for at ingen kommer til skade. Det klarede Finn Hansen og hans havneassistent, der blev sat over på skonnerten. Han har nemlig mange års erfaring fra slæbebåde og kender alt til den slags. Men hvis man ikke har andet end hurtigt oplært personale og en havnemester uden maritim uddannelse eller nautisk erfaring, så kan det gå helt galt, siger Peter Thias Nielsen.