Sociale bedragere skal betale næsten syv millioner kroner tilbage

Sønderborg: I næste måned er Sønderborg Kommunes Bedragerigruppe klar med årsrapporten for arbejdet i 2017 med at hente penge tilbage fra sociale snydere. Men opgørelsen for det netop afsluttede år er lavet og viser, at gruppen med tre ansatte har bedt om tilbagebetalinger på næsten 6,8 millioner kroner fra borgere, som har modtaget sociale ydelser, de ikke har ret til. Det er over halvanden million kroner mere end i 2016. Beløbet har siden 2014 ligget på mellem fire og godt fem millioner kroner.

- Sidste års resultat er mere, end vi har kunnet inddrive tidligere og dækker over store udsving i beløb. Men en stor del er kontanthjælpsmodtagere, som får enkeltydelser, de ikke har ret til, forklarer Bedragerigruppens leder, Leif Albrechtsen.

Der er groft sagt to grupper af sociale bedragere. Den ene er dem, som er ganske bevidste om, at de får ydelser, som de ikke har ret til. Og så er der dem, som ikke rigtig er klar over, at de snyder, men tror de har ret til de sociale ydelser, fordi de ikke kender reglerne. Nogle er således heller ikke klar over, at man godt kan blive vurderet som samlevende, selv om man har hver sin adresse.