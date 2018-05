Snegle, både og skumfiduser i skoven

1500 mennesker var søndag i Sønderskoven for at besøge Egetofte Naturskole, der havde åbent hus i anledning af Skovens Dag.

Sønderborg: Under det 475 år gamle egetræs store, brede grene og bittesmå, lysegrønne blade bliver der bygget på livet løs. Der står mennesker hele vejen rundt om byggebordet, hvor man kan bygge sit eget skib, der drives med en elastikmotor. Kim Jørgensen bygger, mens hans 3-årige dreng Marius Fredensborg kigger på.

Mor Trine Fredensborg kigger på, mens skibet bliver til virkelighed.

- Det er et rigtigt fint arrangement. Marius går i skovbørnehave i Nørreskoven, og der havde de gjort reklame for det her. Her er smukt og gode aktiviteter, siger Trine Fredensborg.

Der er gang i den overalt rundt om Egetofte Naturskole. Der bliver bagt snobrød på bålet. Der fanges smådyr i søen. Der laves pasta med ramsløg, og der varmes skumfiduser i solen.

8-årige Milla Frost har fanget en bille, en snegl, en orm og en nymfe i søen. Hun lader fingrene glide gennem det mudrede vand og tjekker dyrene på et stort kort.

- Det er fint at være her. Der er mange ting at prøve. Jeg har også klatret, lavet snobrød og malet på sten, siger Milla Frost.