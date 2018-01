Snart rykker maskiner og fliser ind i Perlegade igen

SØNDERBORG: Fornyelsen af gågaden i Sønderborg går videre i februar, hvis vejrguderne er med projektet.

- Vi skal i gang med at lave belægninger i den øverste del af gågaden i februar. Det midlertidige asfalt-stykke brydes op, og der skal lægges de granitfliser, vi mangler, siger projektleder Lars Merrild Overgaard, der regner med, anden etape af gågaderenoveringen kan gå i gang til marts.

Det er stykket fra Vingården og Det sønderjyske Hus til Reimersgade.

- Vi går i gang med at grave op til næste etape, når vejret tillader det. Vi indkalder til et møde i februar med grundejere og butikker for at lægge en slagplan. I første omgang holder vi næste uge møde med ledningsejerne, som er forsyningen og fjernvarmen. Vi skal have planlagt hvor lang tid, det tager, og hvordan det gennemføres, siger Lars Merrild Overgaard.