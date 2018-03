Snart kan misbrugere få hjælp og stadig blive boende hjemme

Sønderborg Kommune opretter daghold, der skal hjælpe alkoholikere og narkomaner ud af misbrug. Lokal formand for Lænken stiller sig dog tvivlende over for, om det vil lykkes.

Han og flere kolleger arbejder i øjeblikket på at udforme indholdet af dagtilbuddet, efter det er blevet godkendt af politikerne i kommunens Social- og Seniorudvalg. Det er tanken, at det foruden klassisk misbrugsbehandling også skal tilbyde deltagerne gældsrådgivning, budgetlægning, følelseshåndtering og omlægning af kost.

- Det har en stor fordel at blive behandlet i nærmiljøet. Vores håb at kunne fastholde nogen, der tidligere igen faldt i, forklarer Ole Sonne Jakobsen, misbrugsbehandler på Misbrugscentret.

Sønderborg. I løbet af foråret bliver Sønderborg Kommune klar med et nyt tilbud, der skal hjælpe svært afhængige misbrugere uden, at de skal indlægges på en døgninstitution.

- Misbrugere, som klarer at passe et job, har vi andre tilbud til, forklarer han.

Ifølge Arne Dreier klarer de fleste alkoholikere at passe et arbejde, og derfor kan de ikke gå i gruppebehandling tre-fire dage om ugen.

Landstendens

Forventningen er, at det nye tilbud skal behandle 24 borgere om året. De skal være "mødestabile" og kunne håndtere at være med i en gruppe. Men om de er alkoholikere eller narkomaner gør ingen forskel:

- Afhængigheden er den samme. Desuden er det sjældent, at misbrugere kun tager ét bestemt rusmiddel. Der er ofte tale om et blandingsmisbrug, forklarer misbrugskonsulenten.

Over hele landet satser kommunerne i højere grad på misbrugsbehandling i nærmiljøet i stedet for at bekoste ophold på de dyrere døgninstitutioner. Der er dog ikke tale om, at Sønderborg Kommune helt dropper muligheden. Misbrugscentret har stadig afsat penge i budgettet til, at 10 borgere årligt kan sende i døgnbehandling.

Misbrugscentret forventer at skulle ansætte nye medarbejdere for at kunne løfte opgaven. Lønnen til de to, der skal stå for dagbehandlingen, finansierer centret med sit eget budget.