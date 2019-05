Smukke stemmer fra Sønderjylland er blevet voksne

- Det er bare rigtig, rigtig godt at være i pigekoret. Det er et afslappende afbræk fra hverdagen. Man glemmer alt andet, siger 18-årige Rikke Maria Mandahl Jacobsen, som også er i Koncertkoret.

Sønderborg: Denne weekend er en af de helt store for Sønderjysk Pigekor. Her fejrer koret sit 25 års jubilæum med en stort anlagt og udsolgt koncert i Alsion med 300-400 nuværende og tidligere medlemmer samt gæster udefra.

Mange gode oplevelser

Alle "gamle" medlemmer af pigekoret havde også fået en invitation til at være med til jubilæumskoncerten. Det havde næsten 70 sagt ja tak til. De mødtes allerede fredag til korprøver og hygge.

- Det er mega fedt at se hinanden igen. Der så mange, man ikke lige kan kende igen, siger 38-årige Ann Beck Karstoft, der var med helt fra begyndelsen.

Den gang var koret på 50-60 piger, som først havde været til en optagelsesprøve, der både foregik i grupper og individuelt.

- Jeg var faktisk ret bange for ikke at komme med. Jeg var smadder nervøs, for jeg var jo ikke vant til, at man skulle vurderes, husker Ninna Christmas Møller, der kom med ligesom hendes lillesøster.

- Det blev starten på en lang række af mange gode oplevelser. Vi lærte, at fællesskabet er større end individet, hvilket jeg har taget med mig ind i voksenlivet, siger den 38-årige kvinde.

Begge kvinder fortsatte i koret ind til 20-års alderen. Ninna nøjes i dag med at synge for sine børn samt lytte til musik, mens Ann blev musiklærer og i dag underviser i faget på Askov Efterskole.