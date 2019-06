Smørrebrødspartiet falder sammen i Sydjylland

Nej - det var ikke en aprilsnar og ej heller nyt fra Rokokoposten. Ikke fra en sommerrevy. Det var et - lille - sidste forsøg på at vinde vælgere hjem til Dansk Folkeparti. Vælgere, der i titusindvis - ja hundredtusinder - er flyttet fra Dansk Folkeparti til både andre borgerlige partier og Socialdemokratiet.

For at sætte en tyk streg under det danske vil man ikke kunne trække smørrebrødet fra i skat, hvis hønen i hønsesalaten er halalslagtet - og den må kun sælges i små butikker, der ikke er en del af en kæde.

Dansk Folkeparti trak ellers kortet, der vel nærmest kan betragtes som kulinarisk fædrelandskærlighed, for også at flytte udlændingekritiske vælgere tilbage i DF-folden. For smørrebrødsfradraget ville kun blive godkendt, hvis lækkerierne blev lavet af en dansk statsborger med en gastronomuddannelse, der også kan tale dansk på niveau tre. Altså kunne sige dyrlægens natmad og leverpostej med fedtegrever og sky uden misforståelser. Af nogen art.

Dansk Folkeparti dækkede op med den rødternede dug og smed den lange smørrebrødsseddel på bordet. På selve valgdagen annoncerede DF's kulturordfører, Alex Ahrendtsen nemlig, at partiet vil gøre smørrebrød 100 procents fradragsberettiget for virksomheder. Men der findes ingen gratis frokost. Ingen gratis omgang. Det blev da heller ingen gamechanger kort før frokost onsdag 5. juni 2019.

Der var i 2015 et stort ønske i befolkningen om en stram udlændingepolitik og grænsekontrol. Der var et ønske om konsekvens i forhold til kriminelle udlændinge, og folk kunne ikke forstå og acceptere, at de ikke kunne smides ud af landet. Her var Dansk Folkeparti svaret for dem. Derfor stemte de på dem, men i dag kan du få det samme i de fleste partier. Bortset fra De Radikale og Enhedslisten. Det er jo heller ikke til at opdrive et parti, der i dag ikke taler for og lover mere decentralisering, udflytning af arbejdspladser og uddannelser.

Klokken 20 onsdag aften kom den første exit poll, der viste, at Dansk Folkeparti blev mere end halveret på landsplan. Fra 21,1 procent til 9,8 procent af vælgernes stemmer. Fra 37 til 18 mandater. Et jordskredsnederlag. Samme billede tegnede sig i Hjordkær, hvor der dog stadig er næsten 21 procent, der stemmer DF.

Vi er cirka otte kilometer fra Aabenraa som nærmeste større by. Hjordkær skæres over af en jernbane, hvor toget i høj fart passerer.

- Men sådan bliver det ikke denne gang. Slet ikke. Jo, vi har skam stemt på DF. Men vi har ikke stemt personligt denne gang. Bare på partiet. Sidst stemte vi på Peter Kofod, sagde en kvinde og satte sig sidst på eftermiddagen ind i bilen til sin mand. Hun ønskede ikke at stå frem. Sådan var det faktisk med alle, JydskeVestkysten mødte ved forsamlingshuset eller ved den lille brugs i Hjordkær. En lille sønderjysk by med cirka 1600 sjæle, skole, børnehus, frisørsalon, automekaniker og en genbrugsbutik drevet af Indre Mission.

Ved Folketingsvalget i 2015 blev Sønderjylland tegnet gult. Gul for Dansk Folkeparti. Det var her det udlændingekritiske parti kunne fejre de største sejre. Aabenraa-kredsen var mest gul - næsten hver tredje vælger satte kryds ved DF, flere valgsteder stemte over 35 procent af vælgerne på partiet, og allerflest i Hjordkær Forsamlingshus, hvor næsten 40 procent stemte på Dansk Folkeparti.

De har taget DFs politik

Men hvad er forklaringen på Dansk Folkepartis enorme tilbagegang. Fra landets største borgerlige parti - tilbage til under ti procent?

Efter folketingsvalget i 2015 skrev historiker og museumsinspektør René Rasmussen fra Museum Sønderjylland en kronik i en række dagblade. For at give sin forklaring på, hvorfor Sønderjylland så markant stemte på DF. Det handlede om andet en udlændinge - det handlede også om globaliseringen. Om en udvikling med centralisering, mistede arbejdspladser, sygehuslukninger, skolelukninger, frygt for kriminelle udlændinge og ønsket om en grænsekontrol. "Først pisser de på os, bagefter siger de, at vi lugter!", som en af René Rasmussens bekendte udtrykte det.

Men hvad så nu? Hvorfor stemmer sønderjyderne så heller ikke i samme stil på DF som tidligere?

- Når der var så mange, der stemte på DF i landsdelen i 2015. Så havde det intet at gøre med, at man er mindre begavet end i København eller de store byer. Man er ikke nødvendigvis mindre begavet, fordi man ikke er højt uddannet. Det havde derimod noget at gøre med, at interesserne er forskellige, når man bor i Hjordkær eller Sønderjylland og ikke i det centrale København, siger René Rasmussen.

- Der var i 2015 et stort ønske i befolkningen om en stram udlændingepolitik og grænsekontrol. Der var et ønske om konsekvens i forhold til kriminelle udlændinge, og folk kunne ikke forstå og acceptere, at de ikke kunne smides ud af landet. Her var Dansk Folkeparti svaret for dem. Derfor stemte de på dem, men i dag kan du få det samme i de fleste partier. Bortset fra De Radikale og Enhedslisten. Det er jo heller ikke til at opdrive et parti, der i dag ikke taler for og lover mere decentralisering, udflytning af arbejdspladser og uddannelser, siger René Rasmussen.

Han mener også, at Thulesen-Dahl-effekten er aftaget.

- Dengang i 2015 var det hans første valg som leder for DF efter Pia Kjærsgaard. Mange borgerlige fandt måske Pia Kjærsgaard en tand for skinger, men i Kristian Thulesen-Dahl så de en dygtig og ordentlig og rolig mand, der forhandlede finanslove. En ordentlig politisk leder. Men nu ligner han alle de andre - en administrator, siger René Rasmussen.

Han ser, at DF's stemmer er spist fra både højre og venstre. Han vil dog ikke afvise, at DF kan få et comeback i Sønderjylland.

- Det går op og ned i showbiz, og det gør det også i politik. Dansk Folkeparti kan vel glæde sig over, at de har haft politisk succes. Men de mister tusindvis af stemmer. Man kan godt sige, at de har sejret sig ihjel. Nu er der styr på flygtningestrømmen og udlændingepolitikken. Der er indført grænsekontrol. Så er det, at andre politiske dagsordener viser sig - for eksempel klima, og her har DF ikke haft det samme at byde på, siger historikeren med en god fornemmelse for den sønderjyske folkesjæl.