Smørrebrøds-eksperten Ole Troelsø kommer til Hotel Baltic for at holde foredrag om sin bog "Danmarks bedste smørrebrød".

Sydals: Det danske smørrebrød har fået en mere fremtrædende plads - også hos Danmarks førende madanmeldere. Børsens anmelder og gastronomiredaktør, Ole Troelsø, har en særlig interesse for smørrebrødet, som mange nye yngre kokke har givet et moderne twist. I København er der de gamle steder som Schønnemanns på Hauser Plads eller Told og Snaps, der især gør det i klassisk smørrebrød. Men her er stort set alt hjemmelavet og kvaliteten derfor høj- Andre nyere fortolkninger fås for eksempel hos Restaurant Palægade i København.

Hos Hotel Baltic i Høruphav er de ikke med i Ole Troelsøs bog "Danmarks bedste smørrebrød", men det kunne Baltic måske have været, hvis de havde genåbnet det gamle hotel noget tidligere, før bogen udkom.

- Men vi er meget flot omtalt i flere medier omkring vores smørrebrød. Desuden har Ole Troelsøe omtalt Baltic som værende på sin top seks over Danmarks bedste smørrebrød, siger hotelchef Lasse Rosenberg.

Lørdag 25. maj klokken 12 kommer Ole Troelsø til Hotel Baltic for at holde foredrag om smørrebrødet - ligesom han sælger og signerer sine bøger.

I sin smørrebrødsbibel skriver Ole Troelsø: "Smørrebrød er ikke, hvad det har været. Det er meget bedre". I bogen portrætterer han store smørrebrøds-personligheder, og han har lokket signaturopskrifter fra de 12 restauranter, der optræder i bogen. Han deler også ud af sin viden om smørrebrødet i en nærmest historisk gennemgang - helt tilbage til vikingetiden - op til rundtenom'en fra 1600-tallet blev udviklet til en verdenskendt specialitet, der stod stærkt i 1900-tallet til engang i 1970'erne, da populariteten faldt. Men de senere år er kvaliteten og opmærksomheden på smørrebrødet steget, og smørrebrødet nydes atter i stor stil.

Der kan bestilles smørrebrød til foredraget.