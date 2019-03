Smidt ud af DF efter kritik: - Jeg siger bare sandheden

Dagen efter sin 83-års fødselsdag modtog Niels Peter Nielsen fra Sønderborg fredag en hilsen fra Dansk Folkepartis ledelse, som han ikke havde ønsket sig:

- Efter indstilling fra lokalbestyrelsen i DF i Sønderborg har Dansk Folkepartis hovedbestyrelse besluttet, at du med omgående virkning er ekskluderet af Dansk Folkeparti, står der.

Eksklusionen skyldes, at Niels Peter Nielsen ifølge partiet gentagne gange offentligt har kritiseret det lokale folketingsmedlem Jan Rytkjær Callesen, senest i forbindelse med et debatmøde på Sønderborg Lokal TV i begyndelsen af marts.

- Jeg har ikke sagt andet end det, som alle ved. Jeg forstår ikke, at det kan være forkert at sige sandheden, siger Niels Peter Nielsen med henvisning til, at Jan Rytkjær Callesen i fjor glemte at komme til at byrådsmøde i Sønderborg, fordi han skulle passe sine juletræer på Nordals. En forglemmelse, Jan Rytkjær Callesen dengang beklagede.

Niels Peter Nielsen, der har været medlem af Dansk Folkeparti i mere end fem år, vil nu have sit kontingent tilbage.

- Jeg har lige betalt. De penge vil jeg naturligvis have retur, siger han.