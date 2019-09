Smagen af en æblefestival

- Jeg sparer 150.000 kroner på ikke at bruge sprøjtemidler, så jeg sparer nogle penge, selvom jeg ikke producerer så meget. Jeg vil helt sikkert fortsætte med det, for der er også et større publikum til det. Man skal lave nogle eksperimenter i livet, ellers er det ikke sjovt. Det skal ikke gå op i kroner og ører det hele, smiler Frede Schmidt.

Han har 15 hektar jord, hvor der produceres 300.000 tons frugt på et år. Uden sprøjtemidler er der produceret 150.000 ton, som Frede Schmidt regner med at plukke halvdelen af.

- De sidste to år har jeg ikke brugt kunstgødning og sprøjtemiddel. Jeg har heller ikke sprøjtet med svovl, fordi jeg havde lyst til at bruge færre kemikalier. Så æblerne er fuldstændig sprøjtefrie. Det betød, jeg sidste år havde mange ormstukne æbler, men det har jeg ikke i år, siger Frede Schmidt.

Pærenem æbleopskrift

I kasser står æbler med sorter som Summer Red, Clara Friis og Delcort, mens Den Kongelige Køkkenhave sælger små æbletræer. I Madværkstedet kan man under vejledning af kok Birger Iversen lave stegt unghanebryst med stegte æblebåde og mashed kartoffel samt æblesauce.

- Et syrligt æble egner sig godt til madlavning. Den her opskrift kan alle lave, den er pærenem, siger Birger Iversen, inden folk kommer ind for at snitte æbler i både, hakke persille og koge kartofler.

SuperBrugsen Gråsten har sine æbleringridere med. Sidste år solgte brugsen 500 æbleringridere under Gråsten Æblefestival.

- Folk er glade for dem, og pølsen har et lavere fedtindhold på grund af æblerne. Man spiser dem med det, man plejer, og de er gode at grille og får en fin farve, fortæller Finn Daviden, der er slagermester i SuperBrugsen Gråsten.

Æbleringriderne er foreningen KGGO's idé.