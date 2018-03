Småbørnene har fået bedre forhold i Ulkebøl

Ulkebøl: Flere års arbejde nåede fredag eftermiddag en kulmination, da Dagtilbud Sønderborg Øst havde inviteret til indvielse af en ny stor institution i Ulkebøl.

- Det et fantastisk hus med mulig for både små som store fællesskaber samt integration af børn med særlige behov. Vi er først lige ved at lande med alle de udfordringer, der nu er, når man rykker ind i nye omgivelser og samtidig får 17 nye børn, siger pædagogisk leder på institutionen Mette Grønning.

Spaden blev stukket i jorden i januar sidste år. Børn og personale tog de nye lokaler i begyndelsen af februar. Den nye institution afløser de to eksisterende institutioner på Agtoftsvej og Mågevænget, der begge er i temmelig dårlig stand.

- Det er luksus sammenlignet med det gamle. Det var en udfordring at være delt op i to huse, så jeg sætter stor pris på, at det hele nu er samlet et sted, siger Louise Tiufkær Fedders, mor til to i børnehaven og formand for bestyrelsen i Børnehuset Ulkebøl, som er den ny institutions navn.