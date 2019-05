Småbørn jagtede smådyr og insekter i Nørreskoven

Børnehuset har læreplaner med natur og naturfænomener og er jævnligt på besøg på naturskolen. Turen var starten på et længere naturprojekt.

- Det er rigtig god læring for børn. De er meget interesseret, og vi kan mærke, de virkelig får noget ud af det, sagde pædagog Gitte Jensen.

- De er nemme at finde. Jeg er ikke bange for dyr. Det er meget sjovt. Jeg fanger også gerne insekter derhjemme og i børnehaven, fortalte 4-årige Malte Solberg Jørgensen.

Sammen med 13 andre børn var hun tirsdag på besøg hos Naturskolen Nordals for at udforske smådyr og insekter i mange afskygninger.

Nordals: Begejstrede børn kæmpede om at vise deres glas frem med skarnbasser, tusindben og ikke mindst alle mulige forskellige former for løbebiller i.

Skabe lyst til mere

Maj er Krible Krable måned i Danmark. Det har betydet, at de mindste børn landet over har taget med pædagoger eller forældre på opdagelse i naturen.

- Det helt store mål er, at give børnene lyst til på egen hånd at tage ud i naturen. At åbne en dør, så de bliver nysgerrige på mere, siger naturvejleder Tobias Præstholm Ehmsen, der fik fanget børnenes opmærksomhed samt efter madpakken bød på bygning af myretue, tovtrækning, duftøvelse og sang.

Krible Krable er et landsdækkende naturprojekt målrettet børn i alderen 0-8 år. Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang står bag projektet, der støttes af Novo Nordisk Fonden med 17 millioner kroner over en firårig periode. Cirka 75.000 børn deltager årligt.

- Vi håber, at børnene får et forhold til den natur, der omgiver dem og måske får lyst til at passe bedre på den, siger projektleder i Naturvejlederforeningen Bjarke Birkeland.

Til efteråret er projektet mere målrettet de voksne. Pædagoger, pædagogisk personale og lærere får her mulighed for at styrke og udvikle deres naturfaglige kompetencer gennem kurser, konference og undervisningsmaterialer.