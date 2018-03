Små biografer truet af regeringsudspil

Folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S) forudser, at det bliver døden for Nordborg Bio, hvis regeringen får flertal til at fjerne muligheden for kommunal støtte.

Nordborg: Er det konkurrenceforvridende, når foreninger i små byer som f. eks Nordborg driver biograf med kommunalt tilskud og frivillig arbejdskraft? Ja, mener blandt andet regeringen, der med sit udspil "Fair og lige konkurrence" ønsker nye regler for, hvornår det offentlige må bruge skattekroner på opgaver, som private virksomheder også kan varetage. Folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S) varmede lørdag eftermiddag op til de politiske forhandlinger, der går i gang efter påske. Han solgte billetter og popcorn i Nordborg Bio. - Det bliver 210 kroner, med mindre I også skal have noget at drikke, orienterede han Lena Steen, der kom for at se børneforestillingen "Hulemanden Sten" med sønnerne Konrad og Arthur. - Vi er her vel tre-fire gange i løbet af et halvår. Dels, fordi vi bor tæt på, dels fordi det er billigere end at gå i biografen i Sønderborg, forklarede hun.

7.000 billetter Nordborg Bio har siden 1985 været drevet af frivillige. Foreningen fik i 1996 salen bygget om, og for otte år siden fik biografen ny filmfremviser. Begge dele var kun muligt med støtte fra fonde. Nordborg Bio solgte sidste år omkring 7.000 billetter til 300 forestillinger. Belægningsprocenten er 26, svarende til landsgennemsnittet.

Driften går i nul Nordborg Bio modtager i 2018 et kommunalt tilskud på 0,1 mio. kroner i 2018. Til sammenligning har byrådet bevilget 500.000 kr. til den nye Kinorama i Borgen i Sønderborg både i 2018, 2019 og 2020. - Meget ville være vanskeligere for os, hvis vi ikke fik støtte fra kommunen. Nogle år har vi et lille overskud, sidste år fik vi underskud. Regnskabet balancerer omkring nul, oplyser Lars Finsen, der står for økonomien i Nordborg Bio. - Hvis man begrænser Nordborg Bios mulighed for kommunal støtte, vil der ikke være en biograf i Nordborg om fem år, mener Benny Engelbrecht. Han minder om, at udspillet fra regeringen også kan ramme blandt andet kommunal salg af kompost fra genbrugspladser, kommunal energivejledning og førstehjælpskurser, skilsmisserådgivning eller støtte til koncertsteder. Kort sagt salg af varer og tjenesteydelser, som private erhvervsdrivende nogle steder også tilbyder.