Slutspurt sat ind: Landsbykøbmand tæt på redning

Flere gange i ugen kører Anders Vestergaard fra styregruppen forbi for at justere barometret. Arkivfoto: Claus Thorsted

Tandslet er ikke langt fra at have indsamlet nok penge til, at byens købmandsbutik kan overleve. Deadline for anpartstegning er forlænget en uge.

Tandslet: Der er kommet mere skub i salg af anparter, der skal bevare købmandsbutikken i Tandslet. Status er lige nu, at der er givet tilsagn om 230 anparter svarende til 575.000 kroner. - Nu tror jeg på, at vi når i mål, siger en glad Erling Koch fra styregruppen bag projektet. I alt 179 familier, firmaer og foreninger har givet anpartstilsagn. Idémagerne vil gerne stå med 650.000-700.000 kroner i hånden, når de skal forhandle med banker og kreditforeninger. Styregruppen har derfor besluttet at forlænge muligheden for at tegne anparter med en uge mere, så der nu er mulighed for anpartstegning til og med søndag. - Når vi nu er så tæt på, så giver vi det gerne en uge mere. Når nu folk kan se, at projektet bliver til noget, rykker det de sidste ud af busken, siger Erling Koch. Det nuværende købmand 60-årige Bitten Møller vil gerne gå på efterløn og har gennem et stykke tid forgæves forsøgt at sælge sin butik. Det fik i midten af december Landsbygruppen til at indkalde til et borgermøde i Sydalshallen med omkring 150 fremmødte.

Foto: Timo Battefeld Søren B. Elholm (tv.) stod i spidsen for borgermødet om bevarelse af byens købmand. Arkivfoto: Timo Battefeld

Kom skidt fra land Konkret vil man i Tandslet bevare købmanden ved at danne et anpartsselskab, der skal købe butikken, sætte den i stand, lave en større udvidelse samt finde en ny, yngre købmand, der kan stå for driften. En anpart koster 2.500 kroner og man kan tegne ligesom mange anparter, man har lyst til. Folk er også velkommen til at give et mindre pengebeløb som gave. Flere lokale virksomheder har givet tilsyn om støtte, mens det er gået lidt trægt med at få solgt anparter til landsbyboerne. I begyndelsen af året var der kun givet tilsagn om anparter for 210.000 kroner, men de seneste uger er der altså sket noget. - Folk skulle lige se, at projektet blæste den rigtige vej, før de blev animeret, forklarer Erling Koch. Der bor omkring 600 mennesker i Tandslet by. Før Bitten Møller overtog købmandsbutikken for 11 år siden, stod den tom i to år, efter den forrige købmand var gået på pension.

Foto: Timo Efter 11 år som købmand i Tandslet vil 60-årige Bitten Møller nu gerne gå på efterløn. Arkivfoto: Timo Battefeld