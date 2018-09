Slut med huller i behandlingsforløb

Nu forpligter region og kommune sig til at udvikle bedre forløb for blandt andet demente, borgere med flere lidelser, udsatte, sindslidende og personer på kanten af arbejdsmarkedet.

- Før var der risiko for, at det regionale system tænkte på, hvad der var mest praktisk for dem - og vi gjorde det samme. Det var ikke nødvendigvis det bedste for borgeren, forklarer Helge Larsen (S).

Sådan forestiller i hvert fald formanden for Sønderborg Kommunens sundhedsudvalg, Helge Larsen, resultatet af den samarbejdsaftale, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune er på vej til at underskrive.

For om fem år vil grænserne være udvisket. Der vil ikke være huller, patienter risikerer at falde i, når de bliver udskrevet fra sygehuset til videre genoptræning hos kommunen, og der vil være fælles sundhedsprojekter, hvor medarbejderne er ansat både af sygehuset og kommunen.

Høje forventninger

I Tønder har et lignende samarbejde ført til, at der igen kommer patienter i sengene på Tønder Sygehus. Nu tilhører sengene bare Tønder Kommune, der har indrettet plejehjemsafsnit for korttidspatienter i sygehuset.

- Det er meget svært at være konkret nu, men vi forventer os meget af samarbejdet med Sønderborg Kommune. Vi har høje forventninger, siger administrerende direktør for Sygehus Sønderjylland, Peter Fosgrau.

I samarbejde med de praktiserende læger kan der også skabes bedre muligheder for at tidligt at opspore sygdom. Sidst, men ikke mindst, skal regionsrådspolitikere samarbejde med byrådsmedlemmer om at Sønderborg Sygehus' profil som specialsygehus.

Det forventer koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espensen, sig meget af:

-Politikerne kan komme med nye ideer og italesætte barrierer, som f. eks at to myndighedsområder ikke kan kigge med i hinandens systemer. Dernæst kan vi få politisk bevågenhed på området. Det kan give finansielle muligheder, vurderer han.