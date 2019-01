Slut med godt samarbejde: Sønderborg Kommune fyrer Danske Diakonhjem

- Jeg blev indkaldt til et møde med forvaltningen uden dagsorden. Her fik jeg først at vide, at de var meget tilfredse med samarbejdet, hvorefter de så fortalte, at de opsagde aftalen, fortæller Emil Tang til JydskeVestkysten.

Torsdag kl. 13 fik de omkring 40 ansatte på Dalsmark Plejecenter at vide, at deres arbejdsgiver fra 2020 er Sønderborg Kommune. Emil Tang, direktør for Danske Diakonhjem, kunne fortælle dem, at kommunen har opsagt et mangeårigt samarbejde uden begrundelse.

Dalsmark Plejecenter er et meget velfungerende plejehjem, der har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for beboerne...... Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en høj faglig kvalitet. Beboernes trivsel og individuelle behov er omdrejningspunktet for al aktivitet ....

Danske Diakonhjem er den største ikke-kommunale aktør på ældreområdet. Ud fra et kristent livssyn driver organisationen plejehjem eller tilbyder privat hjemmepleje i 23 danske kommuner. Primært i Jylland og på Fyn.I samarbejde med forældrene har Danske Diakonhjem bygget og står nu bag driften af bostedet Fjordbo i Gråsten for unge, svært handicappede. Plejehjemmet Strandhjem på Broagerland for psykisk handicappede drives af Danske Diakonhjem. Danske Diakonhjem administrerer også Sønderjyllands Hospice i Haderslev. Organisationen er et non-profit-selskab.

Vil hjemtage opgaven

Sønderborg Kommune angiver ikke en begrundelse for, at man ikke længere vil lade Danske Diakonhjem står for driften af Dalsmark Plejecenter. Mundtligt har Emil Tang dog fået at vide, at det skyldes "tekniske grunde":

- Sønderborg Kommune vurderer, at den driftsaftale, vi hidtil har haft, ikke kan fortsætte uden, at den sendes i udbud. Men man ønsker ikke at sende den i udbud. I stedet vil man hjemtage opgaven, forklarer han.

Han stiller sig meget undrende over for kommunens vurdering af, at driftsaftalen ikke kan fortsætte. Danske Diakonhjems egen jurist, som ifølge Emil Tang har stor erfaring med juraen bag driftsaftaler i 23 andre danske kommuner, har nemlig den stik modsatte opfattelse:

- Hvorfor inviterer Sønderborg Kommune os ikke til et møde, hvor vi kan få afklaret, hvad der holder juridisk? Det er jo katastrofalt, hvis politikere i Sønderborg Kommune har truffet en beslutning om at opsige os på baggrund af en forkert vurdering, mener han.

JydskeVestkysten arbejder på at få en kommentar fra Sønderborg Kommune og formanden for social- og seniorudvalget, Preben Storm (S).

Danske Diakonhjem havde oprindeligt en 15 års driftsaftale, men den udløb for få år siden. Nu har begge parter mulighed for at opsige samarbejdet med et års varsel.

I 2013 foreslog den kommunale forvaltning at opsige driftsaftalen for herved at spare to millioner kroner. Det var der dengang ikke et politisk flertal for. Denne gang har et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Fælleslisten stemt for, mens Dansk Folkeparti og Venstre var imod, at kommunens selv skulle overtage opgaven.