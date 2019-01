Slut med at forpagte kiosken i Ballebro færgehavn

Efter tre år opgiver Gitte og Glenn Bonde at drive kiosk i Ballebro, da de har rigeligt at se til, og det kræver sit at gøre foretagendet rentabel.

- Det er svært at lave penge ud af, hvis det drives på mandskabsbasis, og du skal hente lønkroner ud af omsætningen. Der kommer en del folk om sommeren, men kundegrundlaget er for lille til at drive den hele sommerhalvåret, som vi har gjort, siger butiksindehaver Glenn Bonde.

Der er mange ting at lave i en kiosk som at sælge is og bestille varer hjem. Arkivfoto: Claus Rantzau Møller

Snævre rammer

- Vi har haft svært ved at få godkendt kiosken, som er omkring 30 år gammel. Det ville være godt med en pæn og ny kiosk. Den har en størrelse, så det er svært at føre et ordentligt varesortiment. Vil du tilgodese folk med ønsker om aftensmad, rækker kapaciteten ikke rigtig, siger Glenn Bonde, der har været glad for kiosken, men trækker sig ud af forpagtningen for at hellige sig sine andre forretninger.

Kiosken i Ballebro ejes af Frisko, der nu skal ud at lede efter en afløser. Glenn og Gitte Bonde har haft et par medarbejdere til at sælge burgere og is til strandgæster og bilister. Kroen og kiosken giver liv i færgelejet med færgekroen som det sted, folk kan få et måltid mad med udsigt over vandet, mens kiosken har været en garanti for at kunne få en sodavand eller en is, mens man venter på Færgen Bitten mellem Ballebro og Hardeshøj.

- Det er et rigtig fint sted, siger Glenn Bonde, der håber, kiosken drives videre i en eller anden form.