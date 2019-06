Slut med Citroën hos Erling Høi-Nielsen

Sønderborg: Citroën-skiltene er taget ned af Erling Høi-Nielsens to bilforhandlinger i Sønderborg og Rødekro.

- Vi slutter med at forhandle Citroën, mere er der ikke i det. Det er helt uden dramatik, siger autoforhandler Erling Høi-Nielsen, der ikke har yderligere kommentarer.

Hvilke mærker, der kan komme på tale til at erstatte Citroën, kan han endnu ikke sige noget om. I Sønderborg forhandler firmaet nu Kia og Peugeot og i Rødekro har det forhandlingen af Peugeot. Der blev for kort tid siden bygget et helt nyt bilhus i Rødekro til både Citroën og Peugeot.

Erling Høi-Nielsen overtog Citroën-forhandlingen fra Auto Lindvang 1. november 2017 og det blev således kun til halvandet år med søstermærket til en af de andre mærker, Peugeot, som forhandles af Erling Høi-Nielsen.

Sædvanligvis har bilforhandlere en to-årig kontrakt med bilimportørerne, og det kan derfor undre, at fjernelsen af skiltene sker så hurtigt og at forhandlingen ophører uden varsel. Det kunne i første omgang tyde på, at der har været en alvorlig uoverensstemmelse - men det er sandsynligvis ikke tilfældet, for Erling Høi-Nielsen fortsætter som Peugeot-forhandler, og Citroën og Peugeot har samme importør.

Trods gentagne henvendelser til importøren, K.W. Bruun Import A/S, er det ikke lykkedes at få en kommentar.