Slingrevals om en cykelsti fandt sin løsning

Møde om cykelsti mellem Rinkenæs og Kværs endte med en anbefaling af et forløb ad Buskmosevej, men der skal også tages højde for, der med tiden vil komme megen tung trafik på strækningen.

RINKENÆS: Skal fortsættelsen af en cykelsti mellem Kværs og Rinkenæs følge Buskmosevej eller slå et sving ind mod byen og lande i villakvarteret, eller er helt andre løsninger tænkelige. De spørgsmål beskæftigede et lille halvt hundrede mennesker mandag aften i Benniksgaards anneks.

- Vi laver en cykelsti, for at der er nogen, der skal køre på den, pointerede afelingsleder i Projekt og Anlæg Jens Kristian Mikkelsen.

Det blev et konstruktivt møde, hvor borgerne kasserede den alternative løsning, planlæggerne havde skudt cykelstien igennem markveje ved at krydse Buskmosevej ved nummer 10 og lade den gå ind i villakvartererne ved Kardemommevej. Flertallet var for alternativet, hvor forløbet følger Buskmosevej til sportspladserne ved tyske Förde Schule. At der også var følelser i spil, viste en kvindelig beboer på Buskmosevej, der blev både fortørnet og ked af det, da det blev nævnt, at hendes hus lå i vejen for forløbet, og at man derfor skulle finde en løsning med de to huse - nummer 10 og 15 - tæt på vejen ved at gøre det af med det ene af dem.

Der var mange overvejelser i spil. Ikke alle faldt i lige god jord. Buskmosevej skal nemlig samtidig rustes til at tage tungere trafik. Derfor er det vigtigt, at få den tosporede cykelsti i et særskilt forløb uafhængig af vejen med mange lastbiler.

- Den bliver død farlig med alle de lastbiler, der skal til at køre på den, lød det fra en borger, der også gjorde opmærksom på, at et biogasanlæg i Kværs vil føre megen tung lastbiltrafik med sig, når biomassen skal eksempelvis fra landmændene på Broagerland til Kværs.

Der er altså mange hensyn at tage.