Slesvigsk Parti skærper sin erhvervsprofil

I kølvandet på sagen om både Dalsmark Plejehjem og affaldsindsamling, som Sønderborg Forsyning nu har hjemtaget fra private vognmænd, føler Slesvigsk Parti behov for at sætte streg under sin erhvervsprofil.

Sønderborg: - Jeg vil begynde med at understrege, at sagerne om Dalsmark og affaldsindsamlingen ikke skal opfattes som en tendens, hvor kommunen vil til at hjemtage flere opgaver fra private hænder, siger Gerhard Bertelsen (Slesvigsk Parti). Den tidligere Danfoss-direktør blev som bekendt valgt ind i Sønderborg Byråd i november 2017 og satte sig i formandsstolen for erhvervsudvalget i januar sidste år. - Jeg føler, at hvis vi ikke reagerer på det, der nu sker, så sender vi forkerte signaler ud i erhvervslivet, tilføjer Bertelsen efter sagen om Dalsmark Plejehjem, som kommunen ønsker at drive i stedet for Danske Diakonhjem og nu det kommunalt ejede Sønderborg Forsyning, som står til at overtage affaldsindsamlingen efter private vognmænd. Snart er Dansk Industri klar med en ny liste over erhvervsklimaet i landets kommuner. Sønderborg har de seneste par år kravlet op ad rangstien, men ligger stadig placeret i den dårlige ende af skalaen. Derfor føler han det ekstra vigtigt at understrege, at Slesvigsk Parti har i sinde at håndhæve det, partiet blandt andet gik til valg på - nemlig mere konkurrenceudsættelse. Det indgår da også som en del af budgetaftalen 2019-2022, der blev vedtaget i efteråret 2018.

Sønderborg er en af de kommuner, som står svagest i forhold til at konkurrenceudsætte. Særligt på de tekniske områder, hvor det er oplagt. Formand for erhvervsudvalget i Sønderborg, Gerhard Bertelsen (Slesvigsk Parti)

Sønderborg står svagt - Sønderborg er en af de kommuner, som står svagest i forhold til at konkurrenceudsætte. Særligt på de tekniske områder, hvor det er oplagt, siger Gerhard Bertelsen og påpeger, at der også findes driftstekniske funktioner inden for "de bløde områder", der kan konkurrenceudsættes uden at det truer de varme hænder. Konkurrenceudsættelse betyder, at kommunen udsætter offentlige opgaver for konkurrence med private udbydere i forhold til at gøre det selv. - Hvorvidt opgaver, der i dag er i private hænder, skal hjemtages vil være en naturlig del af det analysearbejde, vi har sat i gang. Her kigger vi på, hvad der er kerneopgaver for kommunen og kun under specielle forhold ønskes konkurrenceudsat, tilføjer Gerhard Bertelsen. Ud over konkurrenceudsættelse vil Slesvigsk Parti også fortsat afsøge mulighederne for tværkommunale samarbejder blandt de sønderjyske kommuner.